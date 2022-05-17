"Слабонервным не смотреть": заглотившей со смаком Толкалиной раскурочили пол-лица

44-летняя Любовь Толкалина пропагандирует здоровый образ жизни. Знаменитая российская актриса ведет свои аккаунты в социальных сетях, где рассказывает поклонникам о полезном времяпрепровождении.
Например, сегодняшний день, 17 мая, актриса решила посвятить бегу. Толкалина выложила несколько видео, снятых в парке во время пробежки. Актриса попала под дождь, но не расстроилась, а, напротив, улыбалась и с наслаждением занималась спортом.
Позже звезда российского кино опубликовала еще одно видео, которое очень удивило интернет-пользователей. На этих кадрах Любовь снимает себя лежа, пока человек в перчатках массажирует ее щеки. Специалист глубоко заталкивает свои большие пальцы в рот и растягивает кожу и мышцы, а артистке ничего не оставалось, как просто лежать и смачно заглатывать чужие конечности.
Раскуроченное от массажа лицо актрисы крупным планом могло испугать некоторых подписчиков, поэтому знаменитость написала: "Слабонервным не смотреть".
Ранее Любовь Толкалина удивила поклонников, опубликовав кадры, на которых она запечатлена с огромным животом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".