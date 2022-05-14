"Хочется пробежаться голышом": беременная Бритни Спирс оправдалась за снятие трусов на публике

Освободившись от отцовской опеки, 40-летняя Бритни Спирс стала жить совершенно по-другому. Поклонники заметили, что в последнее время суперзвезда фотографируется в чем мать родила и выставляет эти снимки в интернет. Певица попыталась объяснить, почему позирует голой.
Спирс призналась, что причиной ее чудаковатого поведения является беременность. Мол, гормоны заставляют ее делать странные вещи, в том числе оголяться на публике. "Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом", – рассказала исполнительница хита Baby One More Time.
Инсайдеры говорят, что таким образом Бритни воспевает свою свободу. По их словам, певица очень долго находилась под влиянием отца, который то и дело указывал ей как жить, что надевать, что есть, как себя вести и так далее. Читая комментарии восторженных поклонников под своими откровенными фотографиями, звезда становится увереннее в себе, отметили собеседники издания Hollywood Life.
Напомним, недавно Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка. Эта беременность является третьей для певицы. Интересно, что возлюбленный знаменитости не сразу поверил в случившееся. Подробнее об этом писали "Дни.ру".