Вся в мать: Голая дочь Толкалиной схватилась за округлую грудь

Наследница Любови Толкалиной уже давно выросла, 20-летняя девушка даже успела выйти замуж. Мария не из робкого десятка – она с радостью демонстрирует своим подписчикам провокационные фото. В Сети говорят, что девушка вся в мать, которая в свои 44 года периодически предстает перед публикой в откровенном виде.
Михалкова-Кончаловская опубликовала новый пост в честь 8-го марта, поздравив с праздником женщин. Публикацию сопроводила серия снимков, на которых Мария предстала без одежды в ванной. Голая дочь Толкалиной позировала в цветах, схватившись за округлую грудь. Из подписи можно понять, что фото сделал супруг девушки.
Подписчики бурно отреагировали на откровенные снимки и поздравили Марию с праздником в ответ. "Фотка огонь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Машуля, с праздником", "Мария и Вас с Праздником весны", "Вау", – написали комментаторы.
Ранее Любовь Толкалина удивила поклонников прочтением стихотворения Веры Полозковой. Она надела полупрозрачный халат, который обнажил грудь, а чтение с придыханием напомнило подписчикам стоны. Поклонники неоднозначно отреагировали на увиденное.