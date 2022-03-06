"Мой муж!": Сбросившую оковы Бритни Спирс заподозрили в тайной свадьбе

Долгое время Бритни Спирс находилась под жесткой опекой своего отца, а когда освободилась, зажила полноценно.

Поклонники давно надеялись на то, что, сбросив оковы, певица наконец-то обретет нормальную, любящую семью и выйдет замуж за бойфренда Сэма Асгари, который был рядом с ней все время опеки. О помолвке звезда все-таки объявила и даже засветила шикарное кольцо с огромным камнем. Однако раскрывать детали свадьбы, а также называть дату счастливого события не стала.

Последние публикации Спирс навели фанатов на мысль, что церемония бракосочетания уже состоялась, а пара просто-напросто сдержала эту счастливую новость в тайне. Дело в том, что накануне Бритни поздравляла с днем рождения своего возлюбленного: в праздник она опубликовала трогательный пост, в котором призналась ему в любви, а вместо "мой жених" или "мой бойфренд" назвала Сэма "мужем".

"Какая потрясающая фотка моего мужа! Он такой трудолюбивый и каждый день поражает меня своей страстью к жизни! Мне так повезло, что я могу разделить с ним свою жизнь… С Днем рождения", – написала певица.

Поклонники оказались шокированы такой подпись и моментально обрушились на нее с вопросами о том, действительно ли они поженились. Ответа от своего кумира фанаты, к сожалению, так и не дождались, но, надеясь на то, что это и правда так, пожелали им счастья.