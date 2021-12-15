Бритни Спирс шокировала известием о прибавлении

Не так давно Бритни Спирс выиграла судебное дело, отстранив отца от опеки. Похоже, что певица решила в полной мере насладиться жизнью и задумалась о пополнении семьи.

Бритни порадовала поклонников новым постом в своем микроблоге. На этот раз он произвел настоящий фурор. Звезда опубликовала видео, в котором намекнула на свою беременность.

Женщина стоит к камере спиной и двигается так, будто укачивает младенца, в руке она держит детскую бутылочку. Сопровождает ролик кричащая фраза: "Прибавление в семействе". Также Бритни предлагает фолловерам угадать, кто же у нее – мальчик или девочка. Кроме того, певица отметила своего возлюбленного Сэма Асгари.

Многие поклонники поверили заявлению Спирс. И теперь ожидают, когда же певица продемонстрирует округлившийся животик. Однако некоторые все же решили, что это шутка, а певица намекает на покупку домашнего животного. "Она хочет еще одного ребенка", "Это котенок", "Неужели еще один ребенок", "Это маленький щенок", – разделилось мнение фолловеров.

Напомним, что Бритни дважды становилась мамой. У звезды есть взрослые сыновья, которые были рождены в браке с Кевином Федерлайном. При этом в последнее время Спирс говорила, что мечтала бы снова окунуться в материнство. Однако до недавнего времени это было невозможно, так как опекуны контролировали звезду даже в таком вопросе. Так, по словам Бритни, отец заставил ее установить "спираль".