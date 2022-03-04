Раскрыта правда о зависимости подсевшей на таблетки Кудрявцевой

Так получилось, что Лера Кудрявцева – популярная и востребованная в России телеведущая, а значит у нее весьма плотный график. Артист, как и любой работающий человек, бывает, устает, а тут еще и ситуация на Украине, из-за которой даже звезды отечественного шоу-бизнеса находятся в напряжении.
На днях Лера Кудрявцева сообщила своим подписчикам, что подсела на успокоительные препараты на фоне окружающего ее стресса. Понятно, что это временная мера – пока негативных новостей вокруг не станет меньше, а количество поводов для волнения не пойдет на спад. Однако врач-терапевт Юлия Маршинцева заявила, что таблетки, которые сейчас использует в обиходе 50-летняя телеведущая, не такие безобидные, какими кажутся. А злоупотребление успокоительными средствами может быть чревато последствиями. Например, есть риск возникновения эффекта зависимости от дозы.
"Появляется резистентность к этим препаратам, когда организм перестает воспринимать дозу. “30 капель” перестают помогать. Доза увеличивается", – пояснила медик.
Напомним, накануне Лера Кудрявцева на своей странице в "Инстаграме" опубликовала фотографию нескольких упаковок успокоительного препарата, без которого, судя по всему, в последнее время не справляется.