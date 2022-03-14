Ходивший налево экс-муж Лолиты собрался жениться на развалившей семью любовнице

Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов показал миру будущую жену. Фанаты считают, что именно она увела его из семьи.

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов стал известен на всю страну после того, как на него обратила внимание певица Лолита Милявская. Два года назад пара развелась, что сопровождалось грязным скандалом, множественными судебными заседаниями и взаимными обвинениями. Эта история лишь добавила бывшему мужу известности, и он смог обрести популярность.

По слухам, Иванов настолько обидел Милявскую, что ее адвокаты даже хотели лишить его гражданства. Мол, с чем пришел, с тем и уходи!

Поклонники уверены, что Дмитрий Иванов использовал Лолиту Милявскую и еще во время брака начал изменять ей с Ольгой Кулиевой. Это ужасно обидело известную певицу. Именно на своей бывшей любовнице он собирается сейчас жениться. Об этом Иванов без стеснения рассказал на всю страну.

"Все идет к предложению. Два с половиной года мы вместе", – не стал отрицать намерений бывший муж Лолиты в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Что же касается обвинений в неверности, Иванов не стал отрицать, что начат гулять с Кулиевой еще во время брака с Лолитой. Однако он поспешил обелить себя и поведал, что в то время они с певицей уже фактически не жили, и дело шло к разводу.