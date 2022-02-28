"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо

Лолита Милявская выразила озабоченность тем, что сейчас ее близкие находятся на Украине, где проводится спецоперация. Певица переживает за родственников.
В инстаграм-аккаунте звезды разразилась горячая дискуссия. В ней поучаствовал и Прохор Шаляпин. Исполнитель дал понять, что считает, что нужно верить в президента России Владимира Путина и гордиться принятыми им решениями, а не распускать нюни.
Также музыкант практически плюнул в Лолиту, заявив, что без России она бы торговала на рынке. За вокалистку вступилась одна из поклонниц. Она обвинила Прохора Шаляпина в том, что он из личной выгоды встречается с дамами старше себя.
Певец не смог молчать. "Я, может, и альфонс по-вашему, но точно не политическая проститутка", – резко заявил Прохор Шаляпин.
Напомним, ранее Прохор Шаляпин поучаствовал в шоу "Секрет на миллион" на НТВ и откровенно поведал о своих предпочтениях. Певец признался, что в его отношениях с женщинами есть часть хайпа, поскольку народу интереснее наблюдать за этим, а не за его выступлениями.