Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Понедельник
28 февраля
Лента новостей
11:42
Басков, Канделаки и Газманов подверглись атакам: Их номера слили в сеть
11:32
"Конечно, есть": Захарова о друзьях России в мире после спецоперации на Украине
11:26
Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор
11:24
Бастрыкин: Случаи пыток российских пленных на Украине будут зафиксированы и расследованы
11:23
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
11:18
"Неадекватное восприятие действительности": что творится с украинцами и русскими
11:04
Много решений и много выводов: Представитель украинской делегации о переговорах
10:52
"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо
10:48
Президент Бразилии раскритиковал избравших президентом Зеленского: Судьбу страны определяет комик
10:48
Ударил кулаком: неизвестный наказал Глафиру Тарханову за нарушение на дороге
10:46
Глава Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС
10:36
Toyota Camry GR: найди все отличия
10:16
ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине
10:05
Дипломат Боррель: Россия подготовилась к санкциям
09:48
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
09:28
Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами
09:22
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
09:07
Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе
09:02
Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов
08:51
Резервы и активы ЦБ России попали под санкции
08:46
Главное за ночь о спецоперации на Украине: все подробности
08:41
В Подмосковье задержали подозреваемого в распространении наркотиков
08:36
ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине
08:02
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
07:51
Прогноз погоды в Москве с 28 февраля по 6 марта – сведения от синоптика
07:39
Заявлено об ограничении работы Telegram в России
06:43
Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше
04:09
Беда дома: обнародована причина внезапного исчезновения Киркорова
02:32
Ревенко из "Танцев со звездами" сообщила о проблемах с психикой
00:16
Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения
22:19
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
20:35
Дальнейшая судьба загремевшего в психбольницу Валерия Николаева
19:56
В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине
19:33
Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение "Мрии"
18:11
Что известно о переговорах России и Украины
17:59
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ более серьезного оружия
17:32
Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России
17:09
Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО
16:52
Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе
16:21
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
16:05
Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни
15:40
Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле
15:01
Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко
14:18
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов
14:18
Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц
13:42
Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине
13:29
Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине
13:08
Зеленский сделал заявление о переговорах России и Украины в Минске
12:47
"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку
12:37
В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Что известно о переговорах России и Украины
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо

"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо

Прохор Шаляпин негативно оценил профессиональные качества коллеги. Также он в сердцах ответил на подозрения о себе одной из пользовательниц Сети.
прочитано 288 раз

Лолита Милявская выразила озабоченность тем, что сейчас ее близкие находятся на Украине, где проводится спецоперация. Певица переживает за родственников.

ПО ТЕМЕ

Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

В инстаграм-аккаунте звезды разразилась горячая дискуссия. В ней поучаствовал и Прохор Шаляпин. Исполнитель дал понять, что считает, что нужно верить в президента России Владимира Путина и гордиться принятыми им решениями, а не распускать нюни.

Также музыкант практически плюнул в Лолиту, заявив, что без России она бы торговала на рынке. За вокалистку вступилась одна из поклонниц. Она обвинила Прохора Шаляпина в том, что он из личной выгоды встречается с дамами старше себя.

Певец не смог молчать. "Я, может, и альфонс по-вашему, но точно не политическая проститутка", – резко заявил Прохор Шаляпин.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин поучаствовал в шоу "Секрет на миллион" на НТВ и откровенно поведал о своих предпочтениях. Певец признался, что в его отношениях с женщинами есть часть хайпа, поскольку народу интереснее наблюдать за этим, а не за его выступлениями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 10:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

комментарии

Ответить:

Гость962909
Пожаловаться Ответить
На концерты Лолиты или с ее участием больше не ходим. Если ее мерзопакостная рожа появится на экране- переключаем на другой канал.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине

Они коснутся флага, гимна и названия
Шоу-бизнес

Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе

Замершая беременность

Спецоперация на Украине

Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами

Подписан указ
Шоу-бизнес

"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо

Артист резко высказался о коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+