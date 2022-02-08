Красавчик: высунувший язык Панин резко изменился

Алексей Панин прежде не слыл писаным красавцем, но теперь что-то изменилось.

44-летний артист не боится показывать поклонникам честные кадры, на которых он может предстать опухшим, заспанным, раздетым или просто без модной укладки. Такой имидж вполне соответствует скандальной репутации Алексея Панина и уже не вызывает никакого недоумения поклонников.

Однако на последних кадрах, опубликованных в "Инстаграме", Алексей Панин резко изменился. В Сторис актер сделал подборку собственных портретов, на которых он выглядит настоящим мачо и даже напоминает самого Брэда Питта в молодости.

На одном из таких снимков Панин запечатлел себя с высунутым языком, на другом – губы соблазнительно сложены для поцелуя, на третьем актер блистает своей ослепительной улыбкой. Дополняют образ мужчины модные темные очки и стильная укладка. Такая подборка стала настоящим подарком для поклонниц актера. Многие фолловеры сошлись на том, что при желании Панин может быть настоящим красавчиком, и для этого мужчине нужно приложить совсем немного усилий.

Напомним, недавно Алексей Панин принял участие в поединке с Никитой Пресняковым. Уже после избитый актер вышел на связь и рассказал, как все было на самом деле. Тогда вид Алексея Панина оставлял желать лучшего, и мужчине даже посоветовали срочно брать себя в руки.