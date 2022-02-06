"Резать!": 43-летняя Толкалина переделала лицо

Знаменитость показала обновленную внешность. Любовь Толкалина произвела фурор.

Роскошная красавица и потрясающая актриса Любовь Толкалина продолжает волновать умы человечества. 43-летняя звезда, как обладательница приятной внешности, любит себя украшать. Недавно она примерила на себя небольшой шиньон и кардинально преобразилась.

В инстаграм-аккаунте артистка разместила фото в непривычном имидже. Она нацепила на голову накладную челку, которая переделала ее облик. Зона лба актрисы стала закрытой, поэтому овал лица визуально округлился.

Временная прическа так понравилась женщине, что она подумала обрезать собственные натуральные локоны. "Так, ну что… а может быть действительно челка? Добавить легкомысленности?" — спросила Любовь Толкалина у подписчиков.

Фанаты не оставили звезду в раздумьях и сразу дали ей советы. В комментариях к публикации появились приятные комплименты и призывы к переменам.



"Очень круто! Челка! Однозначно резать!", "Другая и классная!", "Молодо. Стильно", "С такими волосами можно все", "Выглядите как француженка", "Шикарная женщина", "Подлецу все к лицу", — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Любовь Толкалина взбесилась из-за атаки злопыхателей. Недоброжелатели и завистники осыпали актрису обидными оскорблениями. Ей пришлось гневно ответить им в личном блоге.