"Вы совсем?": Разъяренная Толкалина взорвалась из-за оскорблений

Любовь Толкалина высказалась в сторону хейтеров.

За свою карьеру артистке приходилось играть разноплановые роли, некоторые из которых вызывали резонанс. При этом некоторые поклонники перестают отделять персонажа от артиста, и волна хейта накрывает саму Любовь. Толкалина не выдержала постоянного негатива в комментариях к постам в своем блоге и опубликовала ответ недоброжелателям.

Разъяренная Толкалина буквально взорвалась из-за оскорблений. "Иногда после всего публично выливаемого на меня вами в комментариях хочется принять душ… Скажите, а вы совсем-совсем не читаете текстов в инста? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась артистка.

Подписчики поддержали Любовь в ее гневе, сказав, что те, кто не разделяет артиста и персонажа – недалекие личности. "Как удивительна эта чувствительность: вас трогают нападки совершенно посторонних людей", "Зависть людей, которые пишут что-то колкое в ваш адрес -ни что иное как повод сжалиться над ними", "Знаете по-моему им все равно, кого обливать грязью. Им хочется что-то сказать про то какие они защитники морали", "Неужели народ до того одичал, что не отличает сценарий фильма и роли актеров от реальной жизни реальных людей?", "Не читайте комментарии, Вы лучшая", "Сейчас такое время и такие люди, что многим просто необходимо воткнуться своим мнением", – написали комментаторы.