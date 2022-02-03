"Была не единственная": Солист Artik & Asti опробовал 4-х красоток после ухода партнерши

Осенью 2021 года стало известно, что певица Анна Дзюба покидает группу Artik и Asti. Звезда решила начать сольную карьеру и оставила своего партнера Артема Умрихина перед выбором. Он мог либо закрыть проект, либо найти себе новую вокалистку. Мужчина занялся поиском.
На смену ушедшей артистке пришла роскошная Севиль Велиева. В составе Artik и Asti она исполнила новый хит "Гармония". Вокал девушки многим пришелся по нраву. Умрихина похвалили за выбор новой спутницы.
В свежем интервью cолист Artik и Asti рассказал, как певица попала в его команду. Оказалось, что у нее была большая конкуренция. Артем опробовал четырех красоток после ухода Анны Дзюбы. "Скажу честно, Севиль была не единственная", — признался Артем Умрихин.
Каждой претендентке артист назначил встречу. Севиль посчастливилось быть первой. Она сразу зацепила мужчину, а три других свидания с девушками прошли не так ярко. По словам солиста, его привлекли горящие глаза брюнетки.
Ранее "Дни.ру писали о том, почему Анна Дзюба ушла из Artik и Asti. Знаменитость сообщила, что не она являлась инициатором скандального разрыва. В настоящее время звезда не хочет петь дуэтом ни с кем. Ей нравится творить самостоятельно, и у нее это неплохо получается.