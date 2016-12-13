Красавицы России показали свои формы

Накануне, 12 декабря, в клубе Icon состоялся конкурс "Краса России", в котором приняли участие более 30 девушек со всей страны. Представительницы прекрасного пола выясняли. кто же среди них самая красивая, в конкурсе талантов, и в игре в вопросы-ответы, и в показе мод, и в демонстрации купальников.