Красавицы России показали свои формы

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Накануне, 12 декабря, в клубе Icon состоялся конкурс "Краса России", в котором приняли участие более 30 девушек со всей страны. Представительницы прекрасного пола выясняли. кто же среди них самая красивая, в конкурсе талантов, и в игре в вопросы-ответы, и в показе мод, и в демонстрации купальников.
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