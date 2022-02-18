"Какие сладкие щечки": Богатырев и Арнтгольц принимают поздравления с рождением малыша

Год назад российская актриса Татьяна Арнтгольц год назад родила от мужа Марка Богатырева сына. Мальчика назвали Данилой. В честь дня рождения наследника счастливый отец показал подписчикам милое фото с ним.
На снимке Богатырев предстал с малышом на руках. светловолосый мальчик с красивой и модной стрижкой растерянно улыбался и удивленно смотрел в кадр.
"Данилка! Родной мой)) Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик!! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем)!! Люблю", – написал Богатырев. (Орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они поздравили сына Арнтгольц с днем рождения и осыпали звездное семейство комплиментами. Фанаты пожелали малышу крепкого здоровья и светлого будущего.
"Какие сладкие щечки!"; "В мать пошел"; "Взял все лучшее от родителей", – написали фанаты.
Напомним, у Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева двое детей. Первая дочь Маша родилась у актрисы в предыдущем браке с Иваном Жидковым. Год назад она родила от мужа сына. Пара редко публикует личные семейные снимки, поэтому каждое такое фото на вес золота.