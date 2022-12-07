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Шоу-бизнес
Пропавшую Барановскую без глаз и ног нашли в глубокой яме: Была кровопотеря

Пропавшую Барановскую без глаз и ног нашли в глубокой яме: Была кровопотеря

Юлия Барановская оказалась в экстремальных условиях и рискнула своей жизнью.
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Экс-супруга Андрея Аршавина пропала с телеэкранов. Шоу "Мужское/Женское", в котором она трудилась вместе с Александром Гордоном, убрали из эфир, а чем все это время занималась Юлия Барановская, оставалось неизвестным.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Наконец, поклонники дождались возвращения теледивы! Новые выпуски любимой программы вновь стали выходить на Первом канале, благодаря чему зрители нашли звезду в очень необычных и довольно экстремальных условиях.

Как оказалось, пока шоу было на паузе, хрупкая Юлия Барановская ездила на Донбасс, чтобы из первых уст рассказать истории его жителей и защитников. "Все это время мы находились в самой гуще событий", – сказала телеведущая, после чего в эфире показали видео, на котором она с микрофоном буквально под огнем.

На одном из отрывков Юлия Барановская сидит в глубокой яме, судя по всему, окопе. Для безопасности она надела бронежилет и шлем, причем натянула его настолько плотно, что он полностью закрыл ее глаза – кажется, будто их вообще нет. Камера сняла ее сидящей, а взятый план лишил ее половины ноги. В общем, звезда не побоялась показать себя в не лучшем виде.

В новом выпуске "Мужского/Женского" ведущие смогли пообщаться с теми, кто тоже был в гуще событий – но вместо микрофона в руках держал оружие и защищал регион. Некоторые получили ранения и чудом остались живы!

"Была эмульсированная кровопотеря, плюс действие обезболивающих, поэтому это не давало ему уснуть", – поделился историей один из гостей во время разговора с Юлией Барановской.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2022, 15:05 Источник: Мужское/Женское ✓ Надежный источник
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