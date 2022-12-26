"Человек уже не справляется": возле онкобольной Заворотнюк собрались попрощаться

Несколько лет назад старшая дочь Анастасии Заворотнюк после новостей о болезни матери поспешно вернулась в Россию. Напомним, что Анна Заворотнюк долгое время жила в США, где даже собиралась построить карьеру модели. Она прожила в Москве возле онкобольной матери почти три года.
Кажется, что образ идеальной дочери вот-вот разрушится: дочь Анастасии Заворотнюк покинула ее после нескольких лет борьбы. 26-летняя девушка вышла замуж и переехала в Дубай. Заботы о матери, по версии поклонников, Анна переложила на плечи других родственников.
Психолог Наталья Наумова поделилась своим мнением по ситуации. По ее словам, на Заворотнюк младшую свалилось слишком много проблем. Молодая девушка просто хочет спасти себя от груза проблем.
"Возможно, человек уже эмоционально не справляется", — говорит эксперт.
Если слова психолога — правда, получается, что дочь Анастасии Заворотнюк просто хочет перезагрузиться. Скорее всего, дочь и зять собрались попрощаться с Анастасией лишь временно. С поддержкой мужа, новыми впечатлениями и яркими событиями Анна Заворотнюк сможет лучше заботиться о матери, пусть и на расстоянии.