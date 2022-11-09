"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь

Алла Пугачева врала все годы в лицо каждому россиянину. И вот она показала свое лживое лицо.

На протяжении всей карьеры, на каждом концерте некогда любимая миллионами российская певица Алла Пугачева признавалась, что поет для народа. Однако как выяснилось, пела она для себя – для зарабатывания денег, славы, связей, но уж никак не для народа. Об этом говорят все ее последние поступки – отъезд из России, унижение россиян и ее колкая брошенная на прощание фраза: "Были холопами, стали рабами".

Народная артистка России Ангелина Вовк в свежем выпуске ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" откровенно прокомментировала поведение Пугачевой, а также призвала Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) бросить микрофон и взяться за оружие, показать свое истинное лицо. Что же касается Пугачевой, то ей надо было сто раз подумать перед тем, как бросать свою страну.

"Характер у Пугачевой всегда оставлял желать лучшего. Она позволяла себе такие вещи, которые, с моей точки зрения, считаются неприличными. Но мы же все разные, поэтому почему она должна поступать так, как мне кажется приличным?" – рассказала Вовк.

Ведущая вспомнила период, когда Пугачеву не принимали композиторы. Тогда Ангелина Вовк вела международный фестиваль в Сочи "Красная гвоздика", куда приезжали представители всех стран, в том числе Южной и Северной Америки. Алла Пугачева приехала на этот фестиваль и оказалась не у дел, ее никто не приглашал.

"Она тогда уже была известна после "Золотого Орфея". Она мне понравилась как певица. И я говорю: "Ребят, ну приехала Пугачева. Почему вы ее не приглашаете?" – спросила Вовк.

Тогда все отвернулись от Пугачевой и заявили, что для нее никогда не взялись бы писать песни. Слишком много она из себя возомнила, да не стоит того. И только лишь белорусский композитор Игорь Лучинок согласился. Но в итоге и с ним не срослось.

По словам ведущей, Алла Пугачева всегда была по другую сторону баррикад от народа. Она никогда не была вместе со своим слушателем. Пугачева всю жизнь работала и и жила только для себя любимой.

"Она никогда не думала о людях. Она прежде всего думала о себе. Со сцены она всегда говорила: "Я пою для вас". Ну если для нас, то она бы не уехала. А раз она уехала, значит с самого начала она презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что мы такие-сякие, у нас того нет, этого нет, что мы не Америка. Она с самого начала делала так. Раз она уехала в Израиль, наверное она еврейка. Я ничего не имею против этой нации, но от нее я такого не ожидала", – заключила Вовк.