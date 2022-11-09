Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Среда
9 ноября
Лента новостей
19:55
"Наконец-то добили": Найденному у испанской помойки Панину всадили острие под лопатку
19:20
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь
18:33
Тест: как хорошо вы помните СССР?
17:57
"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце
17:13
Короля Великобритании Карла III и Камиллу закидали яйцами (видео)
16:51
"Вот это бомба!": Объявлено о дуэте Пугачевой с Галкиным* на иврите
16:41
Блогера Некоглая задержали после унизительной пародии на российского солдата
16:09
"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе
15:35
А пахнет как! Испражняющаяся под кустиком Волочкова отложила огромную лепешку
15:08
"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым
14:49
В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
14:48
Может сама весь Израиль прокормить: миллионершу Пугачеву лишили пособия по старости
14:45
"Развелась": Удравшая из дома с вещами Седокова поставила точку в разрыве с молодым мужем
14:43
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
14:34
Стоимость земельных участков выросла на 20%
14:31
Умер танцор Валентин Захаров
14:20
"Упаси боже заболеть как Коля": У распухшего до безобразия Баскова серьезные проблемы
14:14
Под Магаданом в аварии пострадали 2 человека
14:02
Спрос на новостройки упал на треть
13:54
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
13:49
"Как больно пах!": Оголившая пятую точку брошенка Варнава ублажила толпу на камеру
13:22
В Приморском крае загорелась школа
13:19
Прожила с Добронравовым 65 лет душа в душу, но так и не родила детей: судьба знаменитой Пахмутовой
12:54
Блондин с макияжем: Женившийся на молодухе Прилучный изменился до неузнаваемости
12:52
Новый рекорд: количество объявлений о продаже вторички выросло почти вдвое
12:35
Под Екатеринбургом в аварии погибли тренер по хоккею и его сын
12:26
Куда сходить в Москве: афиша с 11 по 19 ноября
11:57
Как выгодно продать недвижимость: советы эксперта
11:05
"Как мы без тебя": простившийся с людьми Харламов отправился в рай
10:48
"Ни в чем себе не отказывать": Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян
10:22
"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым
10:10
"Был раздавлен горем": новые подробности смерти основателя "Ласкового мая"
09:55
Geely Tugella: идеальный городской кроссовер
09:37
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
09:13
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
09:05
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
08:37
5 правил быстрой продажи квартиры
08:35
"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы
06:11
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
04:09
Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%
02:35
Число срочных продаж жилья выросло на 85%
00:02
Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник
21:56
Другая жизнь: опустивший руки Агутин отчалил из дома после измены
20:39
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
19:58
"Союз развалится": охмурившей юнца 53-летней Булановой вынесли приговор
19:11
"Ух ты какая!": обтянутая кожей девственная Цымбалюк-Романовская возбудила россиян
17:56
"Такое счастье в постели!": Волочкова вывалила правду о шпагатах в сексе со спонсорами
17:29
Застывший взгляд и незакрывающийся рот: вид тяжелобольного Зайцева вызвал оторопь
17:08
Нашел молодую жену, но отцом так и не стал: как складывалась жизнь Олега Меньшикова
16:35
Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
"Считает всех вокруг грязью": беспардонная Доронина заставила известную актрису спустить юбку
Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг
"Волочкова не справилась": 46-летнюю изрезанную балерину спасали до последнего
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь

"Мы не Америка!": оплеванной еврейке Пугачевой дали звонкую пощечину за наглую ложь

Алла Пугачева врала все годы в лицо каждому россиянину. И вот она показала свое лживое лицо.
прочитано 532 раза

На протяжении всей карьеры, на каждом концерте некогда любимая миллионами российская певица Алла Пугачева признавалась, что поет для народа. Однако как выяснилось, пела она для себя – для зарабатывания денег, славы, связей, но уж никак не для народа. Об этом говорят все ее последние поступки – отъезд из России, унижение россиян и ее колкая брошенная на прощание фраза: "Были холопами, стали рабами".

ПО ТЕМЕ

"Вот это бомба!": Объявлено о дуэте Пугачевой с Галкиным* на иврите

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Народная артистка России Ангелина Вовк в свежем выпуске ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" откровенно прокомментировала поведение Пугачевой, а также призвала Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) бросить микрофон и взяться за оружие, показать свое истинное лицо. Что же касается Пугачевой, то ей надо было сто раз подумать перед тем, как бросать свою страну.

"Характер у Пугачевой всегда оставлял желать лучшего. Она позволяла себе такие вещи, которые, с моей точки зрения, считаются неприличными. Но мы же все разные, поэтому почему она должна поступать так, как мне кажется приличным?" – рассказала Вовк.

Ведущая вспомнила период, когда Пугачеву не принимали композиторы. Тогда Ангелина Вовк вела международный фестиваль в Сочи "Красная гвоздика", куда приезжали представители всех стран, в том числе Южной и Северной Америки. Алла Пугачева приехала на этот фестиваль и оказалась не у дел, ее никто не приглашал.

"Она тогда уже была известна после "Золотого Орфея". Она мне понравилась как певица. И я говорю: "Ребят, ну приехала Пугачева. Почему вы ее не приглашаете?" – спросила Вовк.

Тогда все отвернулись от Пугачевой и заявили, что для нее никогда не взялись бы писать песни. Слишком много она из себя возомнила, да не стоит того. И только лишь белорусский композитор Игорь Лучинок согласился. Но в итоге и с ним не срослось.

По словам ведущей, Алла Пугачева всегда была по другую сторону баррикад от народа. Она никогда не была вместе со своим слушателем. Пугачева всю жизнь работала и и жила только для себя любимой.

"Она никогда не думала о людях. Она прежде всего думала о себе. Со сцены она всегда говорила: "Я пою для вас". Ну если для нас, то она бы не уехала. А раз она уехала, значит с самого начала она презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что мы такие-сякие, у нас того нет, этого нет, что мы не Америка. Она с самого начала делала так. Раз она уехала в Израиль, наверное она еврейка. Я ничего не имею против этой нации, но от нее я такого не ожидала", – заключила Вовк.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 19:20 Источник: "Эмпатия Манучи"/ "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов

Очень изменился
Шоу-бизнес

"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест

Хирург рассказал
Шоу-бизнес

"Сливаюсь": посеревшая Ковальчук убежала из дома после новости о разводе

Певица грустит
Шоу-бизнес

"Не стало": Врач сделал все возможное с настигнутым внезапной смертью Киркоровым

Похоронили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Челябинске мужчина выбросил из маршрутки двух детей
В Зеленодольске женщина воткнула мужу нож в живот
В Приморском крае загорелась школа
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+