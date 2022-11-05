Не пришла к умирающему мужу: лицемерная ложь Пугачевой возмутила актрису Борзову

В Липецке открылся XII фестиваль российских фильмов "Липецкий выбор". Он проводится при поддержке Правительства Липецкой области, управления культуры и туризма, ООГО "Российский фонд культуры" Министерства культуры Российской Федерации и при содействии департамента культуры и туризма администрации Липецка. Конкурс документального и игрового кино, театральная программа и мастер-классы – на протяжении пяти дней всего этого будет в избытке. Среди звезд этого фестиваля и Елена Борзова, которую все знают по многочисленным ролям в кино и театре. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с актрисой.



Елена Борзова была замужем трижды. Причем выбирала она суженых всегда среди людей творческих профессий. Первый супруг даже был ее педагогом в школе-студии МХАТ – всего на 10 лет старше! А третий – знаменитый поэт Николай Зиновьев. Он написал более двухсот песен для главных эстрадных звезд – Валерия Леонтьева, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной, Александра Малинина...

Но, пожалуй, самая известная его композиция – "Паромщик", музыку к которой сочинил Игорь Николаев. "Паромщик" стал 28-м синглом Аллы Пугачевой и был выпущен в 1986 году.

"Одно время Алла Борисовна близко общалась с моим мужем, Коля с ней дружил, она приходила к нему на дни рождения, – вспоминает Елена Борзова. – А потом Коля с ней почему-то расстался – причину он мне так никогда и не рассказал. Не знаю, что между ними произошло. Но когда мы с ним поженились, с Пугачевой он уже за кулисами здоровался издалека, не подходя хотя явного конфликта не было".

А потом случилась беда – из-за болезни Паркинсона Николай Зиновьев был вынужден оставить творческую деятельность. "Болел он 15 лет, и с каждым годом ему становилось все хуже, – вспоминает вдова. – В 2015-м он должен был отмечать 70-летие. Я понимала, что это его последний юбилей – он был уже совсем никакой, его надо было водить под руки, сажать. И я решила провести его последний концерт – понимая, как это для него важно".

Елена Борзова решила пригласить выступить там тех артистов, в репертуаре которых были песни на стихи ее знаменитого мужа. "И Леонтьев, и Николаев, и Долина, и Бабкина, и больной уже в это время Кобзон – все согласились приехать и спеть бесплатно, – вспоминает она. – Валерий Леонтьев вообще восемь песен исполнил! Они все понимали, что это последний Колин, инвалида первой группы, концерт".

Приглашала Елена Борзова и Аллу Пугачеву. "Я позвонила Галкину (пятый муж певицы, признан иноагентом – Прим. ред.), объяснила ситуацию, сказала, что у мужа тяжелое заболевание и попросила, чтобы Алла Борисовна спела на этом вечере "Паромщика", – вспоминает актриса. – На что Максим мне резко ответил: "А она больше не поет!" Словом, он отказал в моей просьбе".

Концерт песен Николая Зиновьева проходил 1 декабря. А 2 декабря в "Крокусе" Игорь Николаев отмечал 55-летие и пригласил туда Борзову. "Каково же было мое удивление, когда в этом концерте я на сцене увидела Пугачеву, которая, как заверил Галкин, "больше не поет", с "Паромщиком"! – поражена вдова Зиновьева. – Зачем же мне солгали, что она больше не поет?! Сказали бы честно – не хочет бесплатно, не хочет без телевидения, не хочет без рекламы".

Сразу после смерти мужа в августе 2018 года вдова рассказала об этом низком поступке Аллы Пугачевой в программе "Звезды сошлись" на НТВ. И Примадонну это, видимо, возмутило. "Первый канал хотел делать программу про Зиновьева, на "России" была идея фильма, но вдруг все отказались, перекрыли мне кислород, объяснив, что "Алла Борисовна недовольна", – поражена Борзова.