"Так жду": появились фото округлившегося живота певицы МакSим

Певица Максим – счастливая мама двоих дочерей. Поклонники насторожились: неужели артистка ждет третьего ребенка?

Трогательный и нежный голос певицы Максим у многих ассоциируется с романтичными песнями и ностальгией по концу 00-х годов. Но за хрупкой девушкой стоит настоящая артистка, которая сама пишет слова и музыку к своим композициям.

В центре внимания фанатов не только творчество певицы Максим, но и ее личная жизнь. Напомним, что у 39-летней артистки есть две дочери Александра и Мария, у которой совсем недавно был день рождения. К сожалению, отношения с отцами девочек у звезды не сложились.

Сейчас, по слухам, у певицы Максим нет отношений. Однако, в Сети регулярно появляются фотографии беременной артистки. Как правило, это архивные фотографии со времен первой или второй беременности. Вот и на днях такое фото с округлившимся животом разлетелось по новостным изданиям. Однако, пресс-служба Максим заявила, что это фотографии из далекого 2009 года.

Пока в личной жизни затишье, певица плотно занимается работой. В своем микроблоге певица Максим анонсировала два ноябрьских концерта в Москве и в Санкт-Петербурге. Поклонники уже разобрали билеты и готовятся к встрече с любимой звездой. "Так жду концерта", "Буду на концерте!", "Ждем в других городах", — пишут преданные фанаты под постом с афишами.