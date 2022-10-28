Не успели: народ потерял больную певицу МакSим после экстренной госпитализации

Российская певица МакSим в прошлом году была экстренно госпитализирована и перенесла тяжелейшую болезнь и длительную кому. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, артистка едва не погибла. Она пролежала в реанимации больше месяца, была подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, после чего вся Россия молилась о ее спасении. Максим была на волоске от смерти, и надежда на то, что она выживет, таяла на глазах.
Благодаря старанию врачей и молитвам поклонников МакSим очнулась и смогла восстановиться. Несмотря на печальные прогнозы, она смогла в кратчайшие сроки вернуться к концертной деятельности, а ее имя вновь взлетело на вершины чартов.
Судя по всему, ослабленный организм певицы дал о себе знать, и она снова слегла. Как стало известно, ее концерт в Нижнем Новгороде отменился по причине ее болезни. Фанаты не успели насладиться ее творчеством, певица временно ушла и прервала работу.
"К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства", – сообщила певица МакSим в соцсетях.
Причины болезни певица Максим не сообщила.