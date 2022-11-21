МакSим публично отхлестали: унизившаяся певица лезет в постель к бывшему

Певица МакSим, ставшая символом поколения для подростков, чьи гормоны бунтовали в 2006-2008 годах, давно выросла, как и ее слушатели. Она успела дважды побывать в серьезных отношениях, каждые из которых подарили ей по дочери. К сожалению, как с первым возлюбленным, так и со вторым, пути разошлись, поэтому сегодня мать-одиночка поднимает детей самостоятельно.
Вчера Марина Максимова (Настоящее имя певицы – Прим. ред.) поделилась в личном блоге фотографией, которую подписала будто бы статусом, сохраненным в заметках с того самого 2006 года.
"Кто там спит с моим бывшим, спите качественнее, а то он мне опять пишет", – попыталась остроумно пошутить МакSим.
Но фолловеры, увы, эту шутку не оценили. Часть из них сделала вывод о том, что Марина Максимова лезет в постель к одному из экс-возлюбленных. Многие вообще даже не поняли, о ком идет речь: "У вас так много бывших, что большое количество женщин запереживали сначала."
"Не разочаровывай. Этот унизительный, глупый статус был еще 10 лет
назад", "Решила позволить себе почувствовать себя лучше других",
– пришли подписчики к общей мысли о том, что желание унизить кого-то,
пусть даже и в шутку, заставляет унизиться лишь того, кто ее произнес.
"Фу, не надо так", "Какой кринж", "Устаревшая шутка как и сама Максим", – публично отхлестали фолловеры унизившуюся певицу
МакSим.