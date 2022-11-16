"Хочется": 72-летняя Бабкина держит на цепи мужика ради горячего секса

Советская и российская народная певица Надежда Бабкина только в 53 года обрела женское счастье с молодым мужчиной Евгением, который младше звезды на 30 лет. Многие предрекают крах союзам с разницей в возрасте больше 10 лет, но счастливые истории доказывают обратное. Так, Алла Пугачева, Алена Хмельницкая и многие другие взрослые женщины долгие годы счастливы в браке. В разговоре с Пятым каналом психолог Яна Лейкина объяснила, на чем держатся такие отношения.
"Что же есть у молодых мужчин? Конечно, больше энергии, больше сексуальной привлекательности, конечно, выше потенция… Они лучше ухаживают, они больше могут, они выносливы", — говорит эксперт. Яна добавляет, что для привлечения такого мужчины нужно самой быть яркой, необычной и увлекательной.
Вот и получается, что 72-летняя Надежда Бабкина буквально держит на цепи своего мужика ради горячего секса. Она не тащит Евгения в ЗАГС, не настаивает на совместном проживании, а просто хочет, чтобы любимый был рядом.