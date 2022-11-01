Все испортил: безумный принц Гарри брызнул ядом в дряхлого короля

Принц Гарри и известная американская актриса и модель Меган Маркл поженились в 2018 году. Потенциальный наследник британского престола сразу же отказался от монарших привлечений и обязательств, выбрав для себя и супруги тихую, размеренную жизнь. Меж тем, отношения у герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей со временем становились все хуже и хуже.
Королева Британии Елизавета II имела большое влияние на своего внука. Буду очень властной и женщиной с высочайшим авторитетом, она еще могла смягчать постоянные скандалы. Однако 8 сентября 2022 года главы государства не стало.
На трон взошел ее старший сын Карл III. Отец принцев Уильяма и Гарри довольно долго ждал британской короны, побив возрастной рекорд монарха, получившего власть в Соединенном Королевстве и странах Содружества.
Сегодня 73-летний дряхлый старик больше известен подданным по череде скандалов и истеричному поведению. Он унаследовал от матери корону, но никак не авторитет. Даже наследники британского короля бывают с ним не слишком учтивы.
Недавно принц Гарри даже брызнул ядом в своего отца. Муж Меган Маркл повелся безумно, он отказался отмечать рождество вместе с королевской семьей, как того хотел Карл III. При этом хамоватый монарх все же запланировал поездку в Великобританию на январь следующего года. Об этом сообщает таблоид Daily Express.
Как отметила биограф королевской семьи Анжелы Левин, принц Гарри испортил предстоящее Рождество, отклонив предложение отца присоединиться к семейному празднику.
К слову, королю Карлу III сегодня приходится решать не только семейные проблемы, но и острые социальные вопросы. Так, в 2022 году число беднейших британцев увеличилось в два раза. Об этом сообщает телеканал "360".