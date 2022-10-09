"Вырождение мозга": лавочку Корчевникова на ТВ прикрыли после страшного диагноза

Борис Корчевников, ставший бессменным лицом передачи "Судьба человека", принял решение перезапустить передачу под новым именем, которое бы отражало меняющийся мир современности. Он уже рассказал о первом герое и темах, которые будут затронуты.



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