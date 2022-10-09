"Вырождение мозга": лавочку Корчевникова на ТВ прикрыли после страшного диагноза

Борис Корчевников, как и любой другой человек обеспокоен происходящим в мире. Как телеведущий со стажем он понимает, что у зрителей начали появляться другие запросы, которые нужно удовлетворить, чтобы остаться интересным.
Именно по этой причине Борис, оправившийся после страшного диагноза, решил переименовать шоу "Судьба человека", которое ассоциировалось с его именем долгие годы. Лавочка Корчевникова на ТВ, которая была прикрыта в конце февраля, получила новое название "Жизнь и судьба". Известен, как заявляет СтарХит, уже и первый герой. Актер Антон Шагин, прославившийся съемками в к/к "Стиляги", посетит Бориса Корчевникова, чтобы поговорить о творчестве и о брате, ушедшем на военную службу.
Отдать долг родине обязан, по мнению Бориса, каждый человек, кто не хочет быть "мусором". "Ты ничто, ты зеро, ты ноль", – эмоционально высказался он о тех мужчинах, кто не хочет защищать родину в моменты опасности. На причины внешних угроз у Бориса есть мнение одного "святого человека". Мудрец уверен: все беды начались после танца Филиппа Киркорова на кресте.
Эту точку зрения не могла не прокомментировать певица Ольга Зарубина, являющаяся давней подругой поп-короля. "Полный абсурд! К сожалению, идет вырождение мозга, интеллекта. Пустословие достигло немыслимых масштабов. Вот и говорят все что хотят, чтобы привлечь к себе внимание", – разозлилась Ольга так сильно, что не побоялась поставить диагнозы таким "мудрецам".
"Я считаю, что "святого
человека", на которого ссылается Корчевников, нужно наказать", – утвердительно зафиналила Зарубина.