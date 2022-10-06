Принц Уильям обратился к вышвырнутым из королевской семьи Маркл и Гарри

Подданные Великобритании надеялись на воссоединение королевской семьи после смерти монархини Елизаветы II, однако по окончанию траура Меган Маркл и принц Гарри вновь покинули королевство не без скандала. На похоронах Меган присутствовала со странным напоминающим записывающее устройством, прикрепленным на юбку. Ее заподозрили в шпионаже и сборе компромата на нелюбимых родственников.
После того, как чета Сассекских уехала из королевства, Карл III опубликовал официальное фото королевской семьи, на котором не фигурировали Меган и Гарри. Герцоги Сассекские оскорбились таким жестом и решили проучить нерадивых родственников. В Сети появилось черно-белое фото Сассекских, на котором они предстали одни и выглядели вполне по-королевски. Это означало вторую часть расколотой королевской семьи, посчитали фанаты.
Однако во дворце решили не комментировать снимок. После этого противостояние двух братьев принца Уильяма и принца Гарри только усугубилось.
Накануне принц Уильям впервые предстал на публике в новом статусе принца Уэльского. Он обратился с речью в рамках мероприятия по защите диких животных и неожиданно заговорил о своих родных. Поклонники августейшей семьи увидели в этом намек и прочитали между строк обращение к опальному братцу.
"Наш природный мир — одно из наших величайших достояний. Это урок, который я усвоил с юных лет, от моего отца и деда, которые сами по себе были убежденными натуралистами, а также от моей бабушки, которая так заботилась о мире природы", – отметил Уильям.