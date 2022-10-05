Изнасилование, маньяк и лечение депрессии: что пережила единственная дочь Гузеевой

Российская телеведущая Лариса Гузеева выходила замуж три раза. Но стала счастливой лишь в последнем браке с Игорем Бухаровым. У 63-летней Гузеевой двое взрослых детей. Старший сын от первого брака и младшая дочь Ольга Бухарова, в которой телесваха души не чает. Сейчас девушке 22 года. О проблемах в юности дочери Гузеева долго молчала, но потом разоткровенничалась. Поклонники списали все на наследственность и задиристый характер.
Недавно Бухарова рассказала подписчикам, что в юности пережила изнасилование и состояла в отношениях с "парнем-маньяком". Как выяснилось, возлюбленный постоянно прессовал ее, унижал и заставлял худеть. К счастью, эти токсичные отношения Ольга Бухарова смогла закончить.
Но на этом неприятности в ее жизни не кончились. За последнее время дочь Гузеевой перенесла две серьезные операции на колене, а также гормональную терапию и лечение антидепрессантами. Потом Ольга начала страдать перееданием и, как следствие, быстрым набором веса.
Сейчас дочь Гузеевой успокоилась, она довольна своей жизнью и не видит причин для беспокойства. Девушка живет с матерью, которая регулярно балует ее и заботится изо всех сил, видимо, компенсируя детство, в котором недодала ей любви и внимания.
на днях Лариса Гузеева показала видео, на кадрах которого делает своей дочурке спа-процедуры. Она очищала ее лицо ватным спонжем и всячески ублажала, дочь же хохотала от радости.