Особняк на Рублевке и элитная школа для внуков: Назван доход Надежды Бабкиной

Несмотря на то, что Надежда Бабкина давно на пенсии, она продолжает работать. Она руководит Московским государственным академическим театром "Русская песня" и является солисткой одноименного ансамбля. Кроме того, бабкина часто участвует в телевизионных проектах в качестве ведущей и эксперта. Не удивительно, что доход народной артистки России немаленький.
С 2018 года московские артисты получают надбавку к пенсии за народность и заслуженность в размере 30 тысяч рублей. Не учитывая дополнительных доходов, Бабкина должна получать ежемесячно около 60 тысяч рублей, сообщает сайт 7Дней.ru.
Заработанные деньги артистка тратит на себя и внуков. В этом году она уже отдала порядка миллиона рублей на оплату элитной школы для них. Также звезде нужно содержать просторный особняк на Рублевке, строительством которого занимался ее сына Даниил.
Больших вложений требует и внешность Надежды Бабкиной, ведь для артиста важно всегда хорошо выглядеть. Сейчас певице 72 года. Пару лет назад Надежда Бабкина похудела на 22 килограмма всего за три месяца. Все дело в том, что певица перешла на интервальное голодание по системе 8/16.