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Шоу-бизнес
"Мне конец пришел": адские боли довели Бабкину

"Мне конец пришел": адские боли довели Бабкину

Советская и российская артистка Надежда Бабкина поделилась с публикой воспоминаниями о Иосифе Кобзоне в честь его 85-летия.
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В минувшие выходные советские и российские артисты почтили памятью Иосифа Кобзона — ему могло бы исполниться 85 лет в этом году. Все бывшие коллеги собрались в студии программы "Сегодня вечером", чтобы поделиться воспоминаниями и доброй памятью об артисте. Надежда Бабкина исполнила песню из репертуара великого артиста "Песня о тревожной молодости".

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

В своем личном блоге артистка рассказала о характере Иосифа Кобзона, передает Пятый канал. По ее словам, он был очень собранным и организованным, и не любил, когда что-то шло не по плану. Надежда Георгиевна же, наоборот, любит импровизацию. Так, однажды, во время выступления артистка решила выйти на сцену прямо во время исполнения Кобзона, не предупредив его заранее. Когда действо закончилось, Бабкина со страхом ждала реакции певца. "Я думала, все: мне конец пришел. Сейчас порвет на части", — рассказывает Надежда Бабкина. Но Иосиф Давыдович остался доволен.

Певица гордится Кобзоном и его выносливостью. Она говорит, что артист никогда не показывал своих страданий или отчаяния. Адские муки, испытанные Кобзоном, довели Надежду Бабкину до осознания, какой великий человек разделял с ней сцену.

RT поделились краткой биографией артиста, который завоевал любовь и уважение публики и сумел сохранить эти чувства до самой смерти.

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Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
12 сентября 2022, 09:03 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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