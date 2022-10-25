"Моя девочка": внезапно заговорившая об УЗИ Гузеева огорошила россиян

Лариса Гузеева активно ведет свой аккаунт в популярной социальной сети, в котором делится счастливыми моментами из жизни. В этом году ведущая шоу "Голос 60+" представила поклонникам нового члена семьи – щенка породы мальтипу. В последнее время телезвезда часто показывает снимки питомца и демонстрирует любовь к нему, что показалось некоторым подписчикам довольно странным.
Интернет-пользователи припомнили Гузеевой, как та говорила о непонимании любви к животным и брезгливо относилась к самой идее нахождения питомца в постели. Актриса не стала юлить и призналась, что ее взгляды изменились с появлением в ее жизни Жужи (кличка щенка).
Она относится к собаке как к собственному ребенку. Даже пишет: "Я родила [Жужу]! У меня и УЗИ есть!". Такая искренняя любовь огорошила публику, которая считала, что 63-летняя телеведущая не способна проявлять такую нежность к питомцу. "Моя маленькая птичка. Моя радость. Моя девочка", – не перестает восхищаться артистка.
Остается лишь порадоваться за Ларису Гузееву, ведь с появлением в ее жизни щенка, она стала чувствовать себя, очевидно, гораздо счастливее. Некоторые интернет-пользователи даже заметили, что телеведущая уже не так резко отвечает или вовсе перестала реагировать на едкие комментарии хейтеров.