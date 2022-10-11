"Агрессивно": униженная гулякой-мужем Кейт Миддлтон врезала в ответ

В Сети несколько недель крутятся слухи о тайной жизни наследника британской короны принца Уильяма. Анонимные источники заявили западной прессе, что сын Карла III изменяет своей супруге Кейт Миддлтон из-за проблем в интимной сфере.
Конечно, униженная, по мнению СМИ, гулякой-мужем Кейт Миддлтон на публике сохраняет абсолютное спокойствие. Принцесса Уэльская не дает британцам ни одного повода поверить в достоверность газетных заголовков.
На этом испытания для супруги принца Уильяма не заканчиваются. Во время последнего визита в Северную Ирландию, Кейт Миддлтон пришлось столкнуться с единичным протестом от местной жительницы. Она заявила, что "Ирландия — для ирландцев", и знакомство с монархами должно происходить в "их стране".
Психолог и эксперт по языку тела прокомментировала поведение Кейт Миддлтон в момент провокации. Госпожа Джеймс заявила, что принцесса будет "дерзкой" королевой, поскольку ей удалось сохранить уверенность.
"Мы видим, что рука Кейт застыла в рукопожатии дольше, чем обычно. Ее пальцы агрессивно врезались в рукав женщины, а костяшки выглядели сжатыми так сильно, что побелели", — говорит эксперт.
Своим непоколебимым видом Кейт Миддлтон, фигурально выражаясь, врезала в ответ хамоватой оппонентке. Скорее всего, ирландка ждала ответной грубости, но воспитанная принцесса повела себя в соответствии с королевским протоколом, чем подтвердила свой авторитет.