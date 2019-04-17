Трехлетняя дочь села на шею Миддлтон
В этот солнечный день к счастливой семье присоединилась кузина принца Уильяма Зара Тиндолл вместе с супругом и детьми. Старший внук королевы посадил на плечи дочь родственницы Мию, в то время как Майк Тиндолл проводил время с принцем Джорджем. Мужчина крепко держал мальчика за ноги, так как малыш все время отвлекался, играя с пластмассовым мечом.
По словам очевидца, члены королевской семьи вели себя как обычные люди. "Они выглядели как любая другая семья, наслаждались погодой и хорошо проводили время. Наследники не устраивали истерик и вели себя спокойно. Многие гости заметили их, но вели себя адекватно и старались не донимать снимками", – рассказал британец в интервью Daily Mail.
Представители монаршей семьи были одеты весьма скромно. Герцогиня Кембриджская примерила теплую куртку и облегающие штаны. Ее муж появился в зеленой парке и синих брюках. Принцесса Шарлотта надела пуховик, клетчатую юбку и темные колготки. Принц Джордж оказался самым закаленным: он вышел в свет в легкой зеленой кофте и штанах.
Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские не смогут лично поздравить Елизавету II с днем рождения. 21 апреля монарху исполнится 93 года. В этот день Кейт Миддлтон с супругом и отпрысками будут в Норфолке – в одной из местных школ учится старший сын. Родители не хотят, чтобы принц Джордж пропускал занятия.
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