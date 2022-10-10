"Изменения в психике": разрезавшая себя дочь Гузеевой катится по наклонной после изнасилования

Недавно дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова призналась подписчикам в социальных сетях, что в подростковом возрасте не любила себя и осознанно причиняла себе вред — резала кожу. Девушка поделилась, что хотела бы извиниться перед собой в прошлом. Кроме этого, наследница Гузеевой в раннем возрасте столкнулась с абьюзом в отношениях, но даже после изнасилования она смогла восстановиться.
Психиатр Алексей Казанцев поясняет, что жизнь многих подростков, не только дочери Ларисы Гузеевой, катится по наклонной из-за проблем с самооценкой и комплекса неполноценности. "Может быть и расстройство личности, психопатия. Это серьезные изменения в психике", — комментирует специалист. Он добавляет, что, возможно, такое поведение было провокацией Ольги Бухаровой для привлечения внимания.
По сообщению VSE42.RU, многие россияне, как дочь Ларисы Гузеевой, не умеют правильно выражать свои эмоции. Например, запрещая себе злиться. Результатом такого поведения могут стать различные болезни: расстройства пищеварения, кожные экземы и аллергии.
Психолог Мария Гладышева в разговоре с телеканалом "360" объясняет, что лучшим решением для проработки чувств станет обращение к специалисту. Профессионал поможет проработать тревоги и страхи, чтобы не допустить обострения психосоматических болезней. Возможно, Лариса Гузеева именно так помогла дочери проработать проблемы с самооценкой.