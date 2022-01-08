Ни стыда ни совести! Дочь Урганта оголила прелести на фоне креста

Наследница именитой фамилии переживает бурные молодые годы: девушка не стесняется откровенно одеваться, красит волосы в яркие цвета и делает татуировки. Девушка увлекается модой, особенно ее интересует винтаж. У Эрики довольно необычный стиль, который подчеркивает ее сексуальность.
Недавно старшая дочь Ивана Урганта опубликовала подборку фотографий с вечеринки, которую устроила вместе с подружками. Девушки выбрали для мероприятия весьма откровенные наряды: короткие юбки, чулки, мини-топики и брюки с заниженной талией.
Эрика даже не постеснялась оголить пятую точку на одном из снимков, а на другой фотографии она и вовсе позирует в полуобнаженном виде на фоне креста – распятия с изображением Иисуса Христа. Поклонников отца девушки подобные выходки смутили. "Кто бы книги умные подсунул! Беда! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Откровенно", "Тебя же вроде учиться отправили", "Девочка пропала", – написали в комментариях пользователи "Инстаграм".
Стоит отметить, что Эрика появилась на свет в браке Натальи Кикнадзе с бизнесменом Теймуразом Куталиа. Однако пара рассталась, и Ургант женился на Наталье, а Эрику воспитал как родную и считает своей дочерью. Телеведущий спокойно относится к выходкам падчерицы.