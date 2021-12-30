Глубоко женатый Ургант впился в сочную грудь Пеговой

43-летняя Ирина Пегова стала гостьей шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Актриса выбрала наряд, едва скрывавший ее прелести.

Увидев артистку, ведущий на мгновение окаменел, буквально пожирая глазами Ирину Пегову. Звезда надела для передачи откровенное платье с экстремальным декольте на бретельках, которые все время спадали.

Соблазнительные формы знаменитости не могли остаться незамеченными публикой. Не секрет, что Ирина Пегова – одна из самых эффектных отечественных актрис. Много лет женатый Иван Ургант шутливо поблагодарил гостью за "глухое" платье.

Пышногрудая блондинка же кокетничала. Она заявила, что так оделась из-за жары на съемочной площадке. К слову, россияне заметили не только глубокое декольте артистки, но и колечко на безымянном пальце правой руки, которое Ирина Пегова носит с недавних пор.

Ходят слухи, что актриса скоро выйдет замуж на своего тайного возлюбленного. Сама же знаменитость ранее говорила, что пока ее не с чем поздравлять: мол, это просто украшение. Она призналась, что у нее уже был негативный опыт замужества, и штамп в паспорте ничего хорошего ей не принес.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за коллегой Дмитрием Орловым. Актеры развелись со скандалом. Они делили совместно нажитое имущество. Артистка даже некоторое время не разрешала экс-избраннику приближаться к дочери.