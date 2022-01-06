Сверкнувшая формами в лучах солнца 53-летняя Стриженова возбудила россиян

На днях ведущая поделилась со своими подписчиками радостью: любимый муж устроил Екатерине новогодний сюрприз. Он увез уставшую звезду к морю, не предупредив о планах на отдых, просто дал ей несколько часов на сборы. Поклонники пришли в восторг от такого романтического жеста и пожелали Стриженовым отличного отдыха.
Екатерина продолжает радовать фанатов кадрами из поездки. Она опубликовала видео, где стоит у рассветного моря в прозрачном белом платье. Ведущая также призналась, что они с мужем договорились не говорить друг другу "нет" на отдыхе. Сверкнувшая формами в лучах солнца 53-летняя Стриженова возбудила народ.
"Катюша, Вы и есть солнце! И радость, и красота! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Рассветы, закаты, волны, морской бриз вдохновляют в любое время года! Отличного вам отдыха!", "Да будет свет! Вы и сама солнышко, всегда светите нам, вашим зрителям!", "Спасибо за такой хороший пример, не говорить нет, хотя бы на отдыхе", "Какая вы счастливая, как вас любит муж", – восхитились комментаторы.
Ранее Екатерина Стриженова напугала поклонников своим видом. На съемках одной из новогодних программ ведущая выглядела крайне устало и измучено, хоть и была в прекрасном образе. Фанаты посоветовали ей отдохнуть и не изнурять себя таким тяжелым графиком. Кажется, муж Екатерины согласен с ее зрителями.