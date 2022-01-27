"Вот она какая!": задравшая юбку Ходченкова показала пикантную часть тела

В последнее время 39-летняя звезда российского кино часто оголяется на публику.

Было время, когда зрители признавали артистку образцом женской красоты и скромности, но не так давно ее образ изменился: все чаще она делится с подписчиками весьма пикантными снимками, на которых непременно оголяет какую-нибудь часть своего тела.

Очередная публикация в "Инстаграме" Ходченковой не оставила равнодушными поклонников ее творчества, в особенности мужскую половину. На свежей фотографии актриса предстала в ярком пышном красном платье с вырезом на плече. И все бы ничего, но звезда российского кинематографа решила добавить снимку остроты, подняв юбку и оголив свои стройные ноги. Публикацию она решила никак не подписывать, да и к чему слова? За нее все сказали подписчики.

Поклонники не оставили своего кумира без комплиментов: отметили красоту ног и образа, а также не забыли напомнить про ее актерский талант. Нашлись среди комментариев и оригинальные: один из подписчиков попросил Светлану подарить ему эту фотографию, чтобы напечатать на футболке, а другой сравнил ее со смайликом в виде танцующей дамы в красном платье:

"Это же та самая. Вот она какая", – гласит комментарий.

Напомним, что недавно другой снимок артистки вызвал бурю эмоций у поклонников. Ходченкова сбросила лифчик на пляже и показала его в на своей странице .