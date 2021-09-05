Фото голой Ходченковой взбудоражили россиян

Несмотря на свой ореол загадочности, Светла не стесняется демонстрировать свою прекрасную форму. Артистка нередко радует поклонников эстетичными фотографиями. Она демонстрирует свое прекрасное тело на радость публике. Пару лет назад звезда российского кино даже снялась для журнала Playboy.
Теперь Ходченкова поделилась в своем Инстаграме снимком, на котором стоит без одежды у окна, завернутая в одеяло. Поклонников взбудоражил красивый кадр, они засыпали артистку комплиментами. "Как нежно!", "Интересное фото вышло, такое доброе утро", "Красавица", "Нежность", "Классное фото", "Романтика (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написали комментаторы.
Недавно россияне были шокированы кадрами, на которых Светлана Ходченкова предстала у пилона для эротических танцев. Поклонники признались, что видеть звезду фильма "Благословите женщину" в таком амплуа крайне непривычно.
Ранее Светлану Ходченкову подозревали в романе с комиком Семеном Слепаковым. Они проводили много времени вместе и даже выходили в свет. Однако слухи не подтвердились. Сейчас Слепаков, по мнению поклонников, состоит в отношениях с Аглаей Тарасовой. Недавно их видели на мероприятии в Еврейском музее толерантности.
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