Мамина копия: дочь Моники Беллуччи выросла настоящей красавицей

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя уже считается одной из самых популярных моделей.

Знаменитая итальянская актриса является счастливой матерью двух прекрасных дочерей – Девы и Леони. Девочки были рождены в браке Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые пробыли вместе около 14 лет. Старшая дочь знаменитостей все увереннее идет по стопам своей прекрасной матери.

16-летняя Дева активно покоряет мировые подиумы. Девушка уже является лицом бренда Dolce&Gabbana. А недавно она появилась на Неделе моды в Париже и произвела настоящий фурор. На показе наследница Беллуччи красовалась в элегантном брючном костюме и выглядела не менее эффектно, чем ее знаменитая родительница. Когда снимки юной модели появились в Сети, многие пользователи заметили, что девушка стала маминой копией и по совместительству настоящей красавицей.

Судя по всему, сама Беллуччи очень гордится дочерью и поддерживает свою наследницу во всех ее начинаниях. Прошлым летом мать и дочь вместе появились на обложке журнала Vogue, а затем пришли на показ новой коллекции Dior, вызвав большой ажиотаж публики.

Как сообщают "7 Дней", наследница Беллуччи уже состоит в серьезных отношениях с коллегой по модельному бизнесу – Люком Саландрой. Пара не скрывает своих чувств и часто появляется на светских тусовках.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что народ заклевал резко постаревшую Монику Беллуччи.