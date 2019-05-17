"Как бабушка": народ заклевал резко постаревшую Монику Белуччи
Звезда Голливуда опубликовала на своей странице в Instagram снимок со светского мероприятия в Венеции. Моника Белуччи позировала в черно-золотистом платье с накидкой, дополнением стал небольшой красный клатч.
Поклонники остались недовольны тем, как выглядит их любимица. Они отметили, что 54-летняя актриса, которая долго считалась эталоном женской красоты, сильно постарела.
Пользователи Сети заклевали ее в комментариях. "Ужасно. Как бабушка", "Мне жаль, что Белуччи потеряла красоту", "Годы не пощадили", "Вся в морщинах, даже косметика этого не скрыла", – написали критики.
Однако для преданных фанатов Моника Белуччи всегда прекрасна: "Это моя любовь", "Королева", "Удивительная", "Самая красивая актриса нашего времени!", "Совершенство!"
Напомним, что в конце прошлого года Моника Белуччи перестала скрывать отношения с 36-летним Николя Лефевром. Примечательно, что бывший муж актрисы, от которого она родила двух дочерей, Венсан Кассель — тоже француз.
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