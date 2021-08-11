"Жуть": онкобольную Яковлеву атаковали в лесу

Когда-то юная красотка была одной из самых востребованных советских актрис. Она играла с мэтрами отечественного кино и разбивала сотни сердец каждый день. Однако на пике своей карьеры знаменитость добровольно ушла из кино. Публика была шокирована происходящим, но артистка была непреклонна. Она решила заняться общественной деятельностью.
Тогда Александра Яковлева отправилась в Калининград. На какое-то время все улеглось, но затем актриса вдруг появилась в программе "Пусть говорят". Она открыто заявила о том, что борется с онкологией. Ей диагностировали рак груди. Знаменитость призналась, что сперва впала в депрессию, но потом близкие спасли ее. Она поняла, что нужно жить и бороться.
Актриса приняла решение наслаждаться моментом. Сейчас она ведет активный образ жизни и снова играет в кино. Накануне в Сети появились страшные кадры. На видео артистка показала, как в лесу ее настигла огромная змея. Она обвила шею звезды. В комментариях Яковлева призналась, что все это – часть новой кинокартины.
"О, боже", "Вы всегда умели заинтриговать одним взглядом, жестом", "Ух ты! Какая сила, мощь", "Я бы не рискнула взять такого питона в руки", "От одного вида холодею", "Ух, я бы побоялась", "Ой, держать очень страшно", "Жуть", "Даже смотреть страшно", – опешили комментаторы. Они восхитились стойкостью звезды.
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