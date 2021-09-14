Истощенная Ходченкова напугала народ: Лишь бы без вреда для здоровья

38-летняя актриса тяготеет к художественным фото, при этом блондинка любит продемонстрировать поклонникам свою идеальную фигуру. Поэтому в инстаграм-аккаунте Светланы Ходченковой часто появляются оригинальные постановочные кадры, на которых она запечатлена в купальнике или даже без него.
Накануне красавица-актриса поделилась видеороликом, снятом в ее любимом стиле. На видео знаменитость, облаченная в откровенный купальник-монокини медленно выходит из бассейна, а затем словно идет по газетной странице.
Фолловеры Ходченковой высоко оценили видео, однако многих напугала излишняя худоба актрисы. Артистка всегда могла похвастаться красивыми формами и изгибами, но на этот раз она выглядит истощенной.
Пользователи написали:
"Лишь бы без вреда для здоровья..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Весите наверно не больше 50 ти", "+7 кг не повредило бы", "Не хватает 5 кг", "Господи, ты стала совсем худенький!"
Впрочем, некоторые другие пользователи не согласились с подобными замечаниями, и даже заявили, что актриса является обладательницей лучшей фигуры в российском шоу-бизнесе, поэтому ей можно только позавидовать.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что фотографии голой Светланы Ходченковой взбудоражили россиян.
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