"Старания семьи по моему уничтожению": Максакову отправили в Кащенко

Экс-супруг Марии Максаковой представляет интересы их несовершеннолетних детей Ильи и Людмилы в суде. Бизнесмен Владимир Тюрин с наследниками настаивают на том, чтобы звезда в судебном порядке подарила детям 260-метровую квартиру.
Основным аргументом истцов служит дарственная, которую певица в свое время подписала своим чадам. Однако в тот момент, по словам артистки, на нее оказывалось сильное давление, и она была не в себе.
На очередном заседании суда представители знаменитости заявили ходатайство о проведении Марии Максаковой психолого-психиатрической экспертизы. Суд его удовлетворил, назначив обследование в бывшей больнице имени Кащенко (ныне Алексеевской – прим. ред.).
Мария Максакова отметила, что служители Фемиды усомнились, что она могла в своем уме так щедро одарить наследников. "Старания моей семьи по моему уничтожению", – оценила действия родственников звезда.
Отметим, что данная жилплощадь — последнее имущество Марии Максаковой, которая ныне одна воспитывает пятилетнего сына Ивана. Исполнительница опасается, что бывший муж оставит ее с малышом без крыши над головой. Также она пожаловалась на то, что Тюрин разрушает ее отношения со старшими детьми.
Мария Максакова подала на экс-супруга встречный иск, в котором требует лишить его родительских прав. Напомним, ранее россияне обсудили внешность оперной дивы. Многие заметили, что звезда располнела.
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