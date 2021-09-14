"По всем швам разнесло": раздобревшая Максакова шокировала народ

Известный своим острым языком актер Стас Садальский в очередной раз воспользовался случаем, чтобы высмеять Марию Максакову. Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте серию снимков, на которых оперная дива запечатлена облаченной в ярко-красное платье и с гитарой в руках. Фотографии Марии Максаковой актер сопроводил ироничными стихами.
Подписчики Садальского были шокированы тем, как сильно певица поправилась, и даже предположили, что снимки архивные. Однако актер в комментариях подчеркнул, что данные фотографии знаменитости сделаны всего лишь на прошлой неделе.
Удивленные фолловеры подхватили юмор Садальского и оставили множество ироничных комментариев относительно внешнего вида оперной дивы.
Пользователи написали:
"Не узнать. Раздобрела" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А чего это ее так по всем швам разнесло?", "Сальце и вареники хорошо зашли", "Неужели Максакова? Распухла, будем думать , что пчелы искусали", "Это она на Нальчикских хичинах поправилась".
Многих подписчиков также удивило, почему Стас Садальский неравнодушен к оперной диве. Ранее артист жестоко высмеял спутника Марии Максаковой, с которым она появилась на публике.
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