"По всем швам разнесло": раздобревшая Максакова шокировала народ

В Сети появились неожиданные снимки эффектной Марии Максаковой.

Известный своим острым языком актер Стас Садальский в очередной раз воспользовался случаем, чтобы высмеять Марию Максакову. Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте серию снимков, на которых оперная дива запечатлена облаченной в ярко-красное платье и с гитарой в руках. Фотографии Марии Максаковой актер сопроводил ироничными стихами.

Подписчики Садальского были шокированы тем, как сильно певица поправилась, и даже предположили, что снимки архивные. Однако актер в комментариях подчеркнул, что данные фотографии знаменитости сделаны всего лишь на прошлой неделе.

Удивленные фолловеры подхватили юмор Садальского и оставили множество ироничных комментариев относительно внешнего вида оперной дивы.

Пользователи написали:

"Не узнать. Раздобрела" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А чего это ее так по всем швам разнесло?", "Сальце и вареники хорошо зашли", "Неужели Максакова? Распухла, будем думать , что пчелы искусали", "Это она на Нальчикских хичинах поправилась".

Многих подписчиков также удивило, почему Стас Садальский неравнодушен к оперной диве. Ранее артист жестоко высмеял спутника Марии Максаковой, с которым она появилась на публике.