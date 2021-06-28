"Он убьет меня": Максакова рассказала о страхе покушения на нее

Оперная певица и вдова беглого депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова раскрыла причину молчания матери.

Мария Максакова – артистка в третьем поколении. Она принадлежит к легендарной династии. Ее бабушка, Мария Максакова старшая была примой Большого театра и любимицей Сталина. Мать певицы – звезда отечественного кино и театра Людмила Максакова.

Проблемы в отношениях между звездными матерью и дочерью не раз становились предметом горячих споров на различных ток-шоу. На этот раз Мария Максакова стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1" и рассказала, в чем же причина скандалов в ее семье.

Напомним, в этом году дочь оперной певицы подала на нее в суд из-за квартиры в центре Москвы. Давно нет общего языка у певицы с матерью, актрисой Людмилой Максаковой. Во всех бедах певица винит своего бывшего мужа Владимира Тюрина. Максакова считает, что ее семья находится под его влиянием. По словам Марии Максаковой, ее мать в сговоре с Владимиром.

"Она боится Тюрина. Думает, что он убьет меня и не понимает, зачем я лезу на рожон. Не знаю, почему маме кажется, что Тюрин такой страшный и опасный. Бог дал мне жизнь не для того, чтобы я вышла в окно", – рассказала Мария Максакова.

По словам 43-летней оперной певицы, она больше не боится Тюрина. В планах у нее дальнейшие суды по имущественным вопросам. Останавливаться она не намерена и будет бороться за свое имущество.