"Лепит себе подельников": Максакова обличила беззакония бывшего мужа

Оперная дива до последнего надеялась, что ей не придется судиться с собственными наследниками и их отношения наладятся, но ее ожидания так и не оправдались. На 28 июля уже намечено заседание суда. Экс-супруг певицы подал иск в суд от имени несовершеннолетних Ильи и Людмилы с целью отобрать у их знаменитой матери последнюю квартиру. По глубокому убеждению Марии Максаковой, именно Владимир Тюрин настраивает детей против нее.
Звезда призналась, что она не раз взывала к своим наследникам, но те даже не хотят слушать ее точку зрения: им удобно жить с богатым папой и идти на поводу прихотей мужчины, который является криминальным авторитетом. Женщина возмущена действиями Тюрина, она уверена, что тот всегда добивается желаемого и действует беззаконно. При этом все его действия до сих пор остаются безнаказанными. На пути к собственным целям экс-супруг Максаковой показывает плохой пример детям и просто калечит психику собственных наследников.
В комментарии изданию "StarHit" артистка заявила:
"Из наших общих сына и дочери он лепит себе подельников."
В попытках добиться справедливости оперная дива подала встречный иск на Тюрина, дабы лишить его родительских прав, а также записала видеообращение к президенту.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Мария Максакова появилась перед публикой в откровенном бикини.
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