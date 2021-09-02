Прокуратура раскрыла правду о жестоком избиении Бритни Спирс

История о скандальном нападении певицы получила развитие. В органах заинтересовались Бритни Спирс.

Терзаемая осточертевшей опекой отца Бритни Спирс избавилась от серьезной проблемы. Как сообщалось ранее, в августе 2021 года домработница артистки заявила о дерзком нападении, которое учинила ее хозяйка. По словам женщины, певица устроила жуткий скандал, который не ограничился словесной перепалкой. Прислуга сообщила, что Бритни Спирс выбила у нее из рук телефон, а затем нанесла жестокий удар. Прокуратура проверила имеющиеся сведения и вынесла вердикт, который облегчил участь артистки.

Окружной прокурор Эрик Насаренко пояснил, что органы не нашли достаточных оснований, чтобы возбудить дело против Бритни Спирс. Следователи проверили наличие следов побоев на теле домработницы и состояние ее гаджета. В результате не было найдено ни одного доказательства того, что певица совершила избиение.

Адвокат звезды Мэтью Розенгарт полагает, что историю нарочно раздули в СМИ ради шумихи за счет громкого имени Бритни Спирс. По его мнению, инцидент получил широкое освещение именно потому, что певица замешана в юридических тяжбах за свою свободу. "Любой может выдвинуть обвинение, но это никогда не должно было заходить так далеко. И мы рады, что прокуратура поступила правильно", — выразился защитник артистки.