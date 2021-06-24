"Божий промысел": осужденная за смерть Марьянова сообщила о пополнении в семье

Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году. Психолога и директора реабилитационного центра "Феникс" Оксану Богданову, признали виновной в трагедии и осудили на три года условно.

Теперь стало известно, что 26 мая психолог родила ребенка. Своего третьего сына Оксана назвала Михаилом. Вся семья невероятно радуется пополнению и наблюдает за тем, как растет малыш. По словам Богдановой, ее супруг и дочки буквально сражаются за то, кто первый подойти к кроватке наследника.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Дмитрий Марьянов приехал в "Феникс", у которого даже не было лицензии. Актеру не оказали необходимой помощи, а Оксана Богданова лично прописала ему сильнодействующие препараты. За звездой не был установлен необходимый контроль, а скорую помощь, в итоге, вызывали не сотрудники, а один из пациентов учреждения. Артист умер из-за разрыва подвздошной вены. Эксперты полагают, что если бы его здоровьем занимались квалифицированные врачи, он мог бы выжить.

По мнению родственников знаменитости, женщина получила крайне маленький срок для такого серьезного преступления. Многих насторожил тот факт, что за некоторое время до трагедии она вышла замуж за одного из свидетелей и родила от него ребенка. Они считают это не случайным совпадением, а способом избежать серьезного наказания.

Однако сама Оксана Богданова отрицает эту информацию. Она утверждает, что дети – это "божий промысел", просто так они не появляются. По словам осужденной за причастность к смерти Дмитрия Марьянова, они с супругом специально не пошли бы на подобное, ведь тогда в ее жизни случился непростой этап.