Избившей человека наркоманке Бритни Спирс грозит суровое наказание

Отец Бритни Спирс назвал свои условия для ухода с поста опекуна звезды.

Недавно 39-летняя голливудская певица Бритни Спирс освободилась от многолетней опеки своего отца и заявила о дееспособности. Правда уже через пару недель звезда угодила в скандал и избила свою домработницу. Но отец артистки умывает руки и больше не несет ответственность за выходки своей дочери. Напомним, отец Бритни Спирс был ее официальным опекуном с 2007 года.

Тогда в жизни звезды начался сложный этап. Она угодила в психушку после ряда неадекватных выходок. Бритни Спирс была под опекой больше тринадцати лет: суд назначил её после того, как она пережила нервный срыв из-за расставания с мужем Кевином Федерлайном и чрезмерного внимания журналистов.

Теперь отец Бритни Спирс Джейми Спирс намерен взыскать со своей дочери два миллиона долларов отступных после того, как он отказался от опеки над ней.

Эта сумма позволит отцу Бритни Спирс расплатиться с компанией Tri Star, которая сотрудничала с артисткой. Также ему надо покрыть судебные расходы. Таким образом отец решил наказать нерадивую дочь.

Напомним, ранее адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт подал очередной пакет документов в суд с требованием срочно отстранить Джейми Спирса от должности опекуна артистки.