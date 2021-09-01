"Темнело в глазах": Фадеев вытащил больную Савичеву из страшной зависимости

Знаменитая артистка Юлия Савичева жутко подорвала здоровье. Максим Фадеев спас подопечную.

В юности Юлия Савичева, как многие девушки, уделяла внешности повышенное внимание. Она понимала, как важно выглядеть привлекательной и стройной, но перегнула палку. Ее одолела анорексия, вес снизился до отметки 38 килограммов. В 15 лет дневной рацион Юлии Савичевой составляли пара йогуртов и упаковка чипсов. О витаминах, питательных веществах и полезных продуктах речи даже не шло. Плюс ко всему девушка переносила напряженные физические нагрузки, которые отражались ее внешнем виде. Горько представить, что могло произойти с ней, если бы Максим Фадеев не внес свою лепту.

"Мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание", — сообщила певица. Несмотря на истощение и упадок сил Юлия Савичева вскоре прошла конкурс на "Фабрику звезд" и стала настоящей звездой. Однако страшная зависимость от страха набрать вес не покидала ее. Продюсер Максим Фадеев заметил беду подопечной и вмешался.

Опытный наставник позвал певицу на серьезный разговор и заявил, что она должна полноценно питаться, иначе со сцены придется уйти. Максим Фадеев мощно повлиял на состояние девушки. Юлия Савичева возобновила нормальный режим питания и со временем втянулась в образ жизни, присущий другим участникам "Фабрики звезд". В настоящее время артистка придерживается правильного питания и позволяет себе сладкое не чаще одного раза в две недели.