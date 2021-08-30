"Ушла в слезах": бросившая дочь в чужой стране Савичева потеряла надежду

Российская певица Юлия Савичева прошла через настоящее испытание на пути к материнству. Преданные поклонники знают, что пережила звезда до того, как у нее родилась дочь. Поэтому их вдвойне удивляет то, что Савичева живет отдельно от своей выстраданной кровиночки и не видит ее годами. Многие критикуют Савичеву и говорят, что она просто бросила свою дочь и строит карьеру, жертвуя малышкой.
Воспитанием четырехлетней Ани занимаются свекровь и свекр Савичевой. Семья живет в Португалии. До эпидемии коронавируса певица летала за океан каждые два-три месяца, однако сейчас ситуация сложнее. Савичева не видела дочь лично уже год.
Чтобы не зависеть от обстоятельств в эпоху эпидемии ковида Савичева решила упростить себе жизнь и получить вид на жительство, чтобы летать в Португалию к дочке. Однако это оказалось не так просто.
В августе она в очередной раз приезжала в посольство с пакетом документов и снова получила отказ, так как документы были собраны не все.
"Я ушла в слезах из посольства", – приводит РИА Новости слова Юлии Савичевой.
Напомним, певица много лет счастлива в браке с Александром Аршиновым. Супруги редко говорят о своих отношениях и ведут закрытый образ жизни.
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